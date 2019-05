Verletzung der Aufsichtspflicht : Dieselskandal: Porsche muss 535 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Porsche muss ein Bußgeld von 535 Millionen Euro zahlen – wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht.

von dpa und afp

07. Mai 2019, 13:54 Uhr

Stuttgart | Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge des Dieselskandals gegen die Volkswagen-Tochter Porsche ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro verhängt. Grund seien unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Porsche verzichtet laut der Behörde auf Rechtsmittel gegen den Bescheid.

