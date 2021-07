Einigung von Gesellschaftern : Dr. Oetker wird aufgespalten – wer die Pizza-Sparte bekommt

Die Gesellschafter von Dr. Oetker teilen den Konzern auf. Der umsatzstärkste Teil mit Lebensmitteln wie Pizza, die Radeberger Gruppe und Hotels werden einer Seite zugeschlagen.

Bielefeld | Nach einem jahrzehntelangen Streit um die Ausrichtung von Dr. Oetker wird der Konzern aufgespalten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bielefeld mit. Die Gesellschafter Alfred, Carl Ferdinand und Julia Johanna Oetker übernehmen unter einem gemeinsamen Dach unteren anderen die Töchter Henkell & Co. Sektkellerei, die Martin Braun Backmittel ...

