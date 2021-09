Börse : EY: Starkes Jahr für Börsengänge

Mehr als 20 Unternehmen aus Deutschland sind in diesem Jahr schon an die Börse gegangen. Nicht alle davon sind allerdings an der deutschen Börse zu finden.

Leinfelden-Echterdingen | Nach der Corona-Flaute trauen sich auch in Deutschland wieder mehr Unternehmen an die Börse. „Im bisherigen Jahresverlauf verzeichneten wir in Deutschland das höchste Emissionsvolumen seit 20 Jahren“, bilanzierte EY-Partner Martin Steinbach am Dienstag die ersten drei Quartale. Weitere Börsenkandidaten seien „in der Pipeline“, so Steinbach. 2021 se...

