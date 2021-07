EZB will Weichen stellen : Ist der digitale Euro eine Gefahr für das Bargeld?

Die Europäische Zentralbank arbeitet an einem sogenannten E-Euro und will dafür am heutigen Mittwoch die Weichen stellen. Ist das Bargeld damit Geschichte?

Schwerin | Bargeldlos zu zahlen, daran haben sich viele mittlerweile gewöhnt. Mehr als 56 Prozent des Einzelhandelsumsatzes wurde im vergangenen Jahr mit Kartenzahlungen generiert. Aber auch der Hype um sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoin reißt nicht ab. Bald könnte eine weitere Zahlungsart hinzukommen – der digitale Euro. Was ist ein digitaler Euro? Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.