Autoindustrie : Eilantrag gegen behördliche Auflagen für IAA-Protestcamp

Die Münchner Polizei rechnet zur Internationalen Automobilausstellung in dieser Woche mit ihrem größten Einsatz in 20 Jahren. Was erwartet sie?

München | Zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) wehren sich Gegner gerichtlich gegen Auflagen der Stadt München für das Protestcamp auf der Theresienwiese. Ein Eilantrag und eine Klage seien noch am Sonntag eingegangen, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgericht München am Montag. Das Kreisverwaltungsreferat hatte nicht genehmigt, alle erwarteten ...

