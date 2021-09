Fleischatlas 2021 : Einheitliches Logo soll Tierwohlprodukte attraktiver machen

Ein aktueller Bericht skizziert die Folgen des Fleischkonsums für Klima und Tiere. Ein einheitliches Label soll Konsumenten den Kauf nachhaltiger Produkte erleichtern.

Brüssel | Umweltschützer drängen auf eine einheitliche Tierwohl-Kennzeichnung in der EU, um Kaufentscheidungen zu erleichtern. Das geht aus dem aktuellen „Fleischatlas“ hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Ein Vorteil wäre mehr Transparenz beim Kauf, zudem könnten sich Anbieter so besser vermarkten. In dem knapp 80 Seiten langen Bericht skizzieren unte...

