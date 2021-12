Unternehmen : Erdgas bleibt wichtigster Energieträger der Industrie

Ihren Energiehunger stillt die deutsche Industrie vor allem mit Erdgas. Es kommt auch als Rohstoff zum Einsatz.

Wiesbaden | In der deutschen Industrie bleibt Erdgas der mit Abstand wichtigste Energieträger. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete, hatte Erdgas im vergangenen Jahr einen Anteil von 31 Prozent am Gesamt-Energieverbrauch der Industrie. Auf Strom entfielen 21 Prozent. Mineralöle und Mineralölprodukte sowie Kohle kamen auf jeweils 16 ...

