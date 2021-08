Coach Tom Diesbrock im Interview : Erfolgreich aber unglücklich? So überwinden Sie die Mid-Career-Crisis

Die Motivation ist im Keller, der Job erscheint sinnlos - das klingt nach einer Mid-Career-Crisis, einer beruflichen Sinnkrise. Wie man das Karrieretief überwindet, erklärt Psychologe und Coach Tom Diesbrock.

Schwerin | Herr Diesbrock, ich bin 35 – gelte ich damit in Hinblick auf eine Mid-Career-Crisis als besonders gefährdet?Wenn man die Mid-Career-Crisis als „Gefährdung“ verstehen will: Ja, die meisten Menschen erleben sie zwischen 35 und Ende 40. Was genau ist denn überhaupt eine Mid-Career-Crisis?Meistens wird unter der Mid-Career-Crisis eine berufliche Sinnkr...

