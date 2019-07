Fakten-Check : Erwerbstätige Familien und Hartz-IV-Haushalte: Wem bleibt mehr?

Kann es sein, dass eine Familie mit arbeitenden Eltern nicht mehr Geld zum Leben hat als eine Familie ganz ohne Erwerbseinkommen? Immer wieder kursiert die These, dass sich das Arbeiten kaum lohne, weil Leistungsbezieher nicht schlechter dastehen. Wir haben nachgerechnet.

von Tobias Schmidt

12. Juli 2019, 12:00 Uhr

Berlin | Ist das nur ein giftiger Verdacht? Oder läuft etwas ziemlich schief in unserem Sozialstaat? Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir nachgerechnet, was bei Modellfamilien in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin wirklich unter dem Strich übrig bleibt.

Die Schneiders und Schulzes aus Ganderkesee

Die Schneiders und die Schulzes leben im niedersächsischen Ganderkesee und haben beide einen Zweijährigen in der Kinderkrippe und eine Siebenjährige auf der Grundschule, die an der Musikschule Gitarre spielen lernt. Herr Schneider verdient als Tischlergeselle 2.517 Euro brutto. Seine Frau arbeitet halbtags als Verkäuferin für einen Bruttolohn von 966 Euro.



Die Ausgangslage: Herr und Frau Schneider arbeiten zusammen 240 Stunden pro Monat für ein gemeinsames Bruttogehalt von 3483 Euro. Der durchschnittliche Stundenlohn: 14,51 Euro. Das sind 50 Prozent mehr als der Mindestlohn von 9,19 Euro. Eine Familie im moderaten Lohnsegment, aber keineswegs im untersten. Wie also steht sie da?

Vom Bruttolohn gehen 317,50 Euro an Steuern und 695,73 Euro für die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken und Pflegeversicherung ab. Hinzu kommen 408 Euro an Kindergeld. Netto verfügbar wären damit 2877,75 Euro. Auf den ersten Blick mag das nicht so wenig erscheinen.

An den Fixkosten ist nichts zu ändern

Allerdings haben die Schneiders zahlreiche kaum zu beeinflussende Fixkosten: 75 Euro für eine staatlich geförderte Altersvorsorge, 50 Euro Kfz-Versicherung, 76 Euro Fahrtkosten. Die sechs Stunden Kinderkrippe für den Kleinen kosten in Ganderkesee in ihrer Gehaltsstufe 245 Euro.

Bei der Frage, ob die eigentlich gar nicht so schlecht verdienenden Schneiders Anspruch auf Geld vom Jobcenter haben, ist das entscheidend. Denn hierfür werden diese Ausgaben plus Erwerbstätigen- und Grundfreibeträge vom Nettoverdienst abgezogen. Das sogenannte anrechenbare Einkommen der Schneiders schmilzt auf 1490,04 Euro zusammen – plus 408 Euro Kindergeld, macht 1898,04 Euro.



Keine 1900 Euro für eine vierköpfige Familie in Niedersachsen tatsächlich liegt diese Summe unterhalb des sozialrechtlichen Bedarfs. Dieser berechnet sich aus den Regelbedarfen für Eltern und Kinder sowie den Miet- und Heizkosten.

Anspruch auch als Doppelverdiener

In Ganderkesee läge der sozialrechtliche Bedarf für die Schneiders bei einer 700 Euro teuren Wohnung plus 84 Euro Heizkosten bei 2095 Euro. Um auf diesen Betrag – also das Nötigste zum Leben – zu kommen, haben die Schneiders – obwohl Doppelverdiener – Anspruch auf 196,96 Euro an sogenannten Aufstockerleistungen vom Jobcenter.

Doch nicht nur das: Zusätzlich übernimmt der Staat ab 1. August diesen Jahres für alle Leistungsbezieher – also auch für die Schneiders – bundesweit die vollen Kosten für Schulverpflegung, Ausflüge und Klassenfahrten und schießt 15 Euro für Sportvereine oder Musikunterricht pro Kind zu.



Rat: Antrag stellen! PGRpdj5IYXJhbGQgVGhvbcOpLCBWb3JzaXR6ZW5kZXIgZGVzIEVyd2VyYnNsb3Nlbi0gdW5kIFNvemlhbGhpbGZlLVZlcmVpbnMgVGFjaGVsZXMsIGRlciB1bnNlcmVyIFJlZGFrdGlvbiBiZWltIFJlY2huZW4gZ2Vob2xmZW4gaGF0LCByw6R0IGFsbGVuIEZhbWlsaWVuOiAiU3RlbGxlbiBTaWUgZWluZW4gQW50cmFnISBMYXNzZW4gU2llIHNpY2ggbmljaHQgdm9uIGVpbmVyIGFuZsOkbmdsaWNoZW4gYWJsZWhuZW5kZW4gSGFsdHVuZyBkZXIgU296aWFsYmVow7ZyZGVuIGFic2NocmVja2VuIHVuZCBiZXN0ZWhlbiBTaWUgaW0gWndlaWZlbHNmYWxsIGF1ZiBlaW5lbiBCZXNjaGVpZCBtaXQgbmFjaHZvbGx6aWVoYmFyZXIgQmVyZWNobnVuZy7igJwKPC9kaXY+PGRpdj5UaG9tw6kgc2Now6R0enQsIGRhc3MgZXR3YSAzMCBiaXMgNDAgUHJvemVudCBhbGxlciBGYW1pbGllbiBBbnNwcsO8Y2hlIGF1cyBVbmtlbm50bmlzIG9kZXIgU2NoYW0gbmljaHQgYmVhbnRyYWdlbiAtIHVuZCBkYW1pdCBhdWYgR2VsZCB2ZXJ6aWNodGVuLjwvZGl2Pg==

Aber zurück zum Familienvergleich in Ganderkesee: Bei den Schulzes, bei denen beide Eltern erwerbslos sind, decken die Ämter den sozialrechtlichen Bedarf von 2095 Euro. 1687 Euro kommen dabei vom Jobcenter und 408 von der Familienkasse.

Obwohl ohne eigenes Einkommen, müssen die Schulzes in der niedersächsischen Gemeinde 125 Euro für die Kinderkrippe aufwenden. Eine halbe Stunde Gitarren-Einzelunterricht pro Woche kosten an der Musikschule 70 Euro monatlich. Das Amt übernimmt 15 Euro. Die 55 Euro zusätzlich müssten sowohl die Schneiders als auch die Schulzes aus eigener Tasche zahlen.

Bis auf den allerletzten Cent kann man Einkünfte und Ausgaben der Familien nicht gegenüberstellen. Doch folgende Abrechnung lässt sich aufmachen: Mit Nettoverdienst, Kindergeld und Aufstockerleistung stehen der Familie mit arbeitenden Eltern 3074,71 Euro zur Verfügung, 979,71 Euro mehr als der Hartz-IV-Familie. Davon zahlen die Schmidts aber auch 120 Euro mehr für die Krippe – so dass das Plus auf 860 Euro zusammenschmilzt.

Stundenlohn von 3,58 Euro

Teilt man diese Summe durch die 240 Stunden, die Herr und Frau Schneider arbeiten, kommt ein Stundenlohn von 3,58 Euro heraus. Das ist letztlich der Wert, der den beschäftigten Eltern von jeder gearbeiteten Stunde übrig bleibt; der Betrag, den die Schneiders mehr im Portemonnaie haben als die Schulzes.

Familie Petersen und Hansen aus Schleswig



Uwe Gernhoefer

Der Stundenlohn ergibt sich aber nur, weil Geld vom Amt hinzukommt. Wie sieht es aus, wenn gar keine Sozialleistungen fließen? Die Familien Petersen und Hansen leben mit jeweils drei Kindern in der 25.000-Einwohner-Stadt Schleswig im Norden Schleswig-Holsteins.

Herr Petersen (30) hat gerade seine Stelle als Grundschullehrer angetreten, seine Frau (30) arbeitet halbtags als Altenpflegerin. Die Hansens gehen keiner Erwerbsarbeit nach. Der Dreijährige beider Familien geht für fünf Stunden in eine Kita, der Sechsjährige macht einen Schwimmkurs beim TSV Schleswig, die acht Jahre alte Tochter spielt an der Kreismusikschule Blockflöte.

Der Blick auf die Hansens: Ihr sozialrechtlicher Bedarf liegt bei 2513 Euro, darin sind 700 Euro Miete und 200 Euro Heizkosten enthalten. Als Leistungsempfänger entfallen für sie die Kita-Gebühren. Auch für Schulessen, Schulbedarf, Klassenfahrten und den Sportverein müssen sie nichts zahlen.



Die ermäßigten Tickets für beide Schulkinder kosten auf den Monat umgerechnet 5,83 Euro, das Kita-Essen für den Dreijährigen 54 Euro, der um 75 Prozent ermäßigte Flöten-Unterricht 16,75 Euro. Abzüglich Miete und 130 Euro an weiteren Fixkosten für Internet, Handy, Fahrkarten und Versicherungen bleibt ihnen unter dem Strich auch ohne Arbeit 1406,42 Euro für das Leben.

Frank Leonhardt

Und die Petersens? Herr Petersen verdient als Grundschullehrer zu Beginn seiner Laufbahn 3335 Euro brutto für 28 Pflichtstunden pro Woche. Seine Gattin arbeitet 20 Wochenstunden für ein Monatsbrutto von 1100 Euro. Vom gemeinsamen Verdienst bleiben nach Abzug von Steuern (263,67 Euro) und Sozialabgaben (879,24 Euro) netto 3292,09 Euro übrig. Das anrechenbare Einkommen plus Kindergeld liegt knapp 500 Euro oberhalb des sozialrechtlichen Bedarfs.



Anstelle von oder zusätzlich zu Arbeitslosengeld II können Geringverdiener Kinderzuschläge oder Wohngeld beantragen. Tatsächlich hätten die Petersens noch Anspruch auf Wohngeld, wenn ihre Miete 50 Euro höher läge. In unserem Modell – bei einer Kaltmiete von 700 Euro – landet der fünfköpfige Haushalt aber ganz knapp oberhalb aller Anspruchsgrenzen.

Null Euro an Sozialleistungen

Wie stehen die Petersens also im Vergleich zu den Hansens da, wenn auch die Vergünstigungen berücksichtigt werden, von denen letztere profitieren, und die höheren Fixkosten der Erwerbstätigen-Familie? Zu deren Nettoverdienst kommen 618 Euro Kindergeld, das ergibt einen Gesamtbetrag von 3.910,09 Euro. Abzuziehen sind 900 Euro Miet- und Heizkosten, 130 Euro für Internet, Handy und Versicherungen, 150 Euro an Kosten für Pkw und ÖPNV, 150 Euro an privater Altersvorsorge.

Dafür bekommen die Petersens zwar später eine höhere Rente, haben aber während des Arbeitslebens weniger übrig. Auch 40 Euro an Zuzahlungen für Zahnersatz kann man hier aufführen – die Hansens sind als Leistungsempfänger schließlich davon befreit.

Deutlich "teurer" sind auch die Kinder: In Schleswig werden für fünf Stunden Kita für den Jüngsten 130 Euro Gebühren fällig, plus 54 Euro Verpflegung. Für die beiden Schulkinder fallen 25 Euro Schulbedarf an, 20 Euro für Klassenfahrten und Ausflüge, 120 Euro Essensgeld, 19,58 Euro für Fahrkarten, 10 Euro für den Schwimmverein und 67 Euro für den Flötenunterricht.

Schlussrechnung

Und so sieht die Schlussrechnung aus: 3910,09 Euro Nettoeinkünfte minus 1815,58 Fixkosten für Wohnung, Haushalt und Kinder macht 2094,51 Euro zum Leben. Damit bleibt den Petersens unter dem Strich 687,67 Euro mehr zur Bestreitung ihres Alltags als den Hansens.

Das ist zwar nur eine Momentaufnahme. Mit den Jahren steigen die Gehälter des Lehrers und der Altenpflegerin. Und als Einzahler und durch die private Rentenvorsorge werden sie später deutlich über der Grundsicherung landen.

Aber für den Moment ergibt sich exakt derselbe "Mehrwert" wie bei den Schneiders in Ganderkesee: 3,58 Euro haben Frau und Herr Petersen für jede von ihnen gearbeiteter Stunde mehr im Portemonnaie als die Familie im Hartz-IV-Bezug.

Grund- und Erwerbstätigenfreibeträge PGRpdj5Gw6RsbGUsIGluIGRlbmVuIGRlciBzbyBlcnJlY2huZXRlIFN0dW5kZW5sb2huIGF1ZiBudWxsIHp1c2FtbWVuc2NobWlsenQsIHNpY2ggZGFzIEFyYmVpdGVuIGFsc28gw7xiZXJoYXVwdCBuaWNodCBsb2hudCwgZ2lidCBlcyBuaWNodC4gRGFzIHZlcmhpbmRlcm4gR3J1bmQtIHVuZCBFcndlcmJzdMOkdGlnZW5mcmVpYmV0csOkZ2UuIEJlc3RpbW10ZSBTdW1tZW4gYmxlaWJlbiBkZXIgYXJiZWl0ZW5kZW4gRmFtaWxpZSBpbW1lciBvaG5lIEFiesO8Z2UgenVyIFZlcmbDvGd1bmcuIMOWa29ub21lbiBuZW5uZW4gZGllIERpZmZlcmVueiB6d2lzY2hlbiBkZW0sIHdhcyBsZXR6dGxpY2ggdm9tIEFyYmVpdHNsb2huIMO8YnJpZyBibGVpYnQsIHVuZCBkZW0gZWlnZW50bGljaGVuIEJydXR0b2FyYmVpdHNsb2huICJQYXJ0aXppcGF0aW9uc2JlbGFzdHVuZyIuCjwvZGl2PjxkaXY+RGFzIE3DvG5jaG5lciBJZm8tSW5zdGl0dXQgaGF0IHVudGVyc3VjaHQsIGbDvHIgd2VuIGRpZXNlIEJlbGFzdHVuZyBhbSBow7ZjaHN0ZW4gbGllZ3QuIEVyZ2VibmlzOiBGw7xyIGVpbiBBbGxlaW52ZXJkaWVuZXItUGFhciBvaG5lIEtpbmRlciwgaW4gZGVtIGVpbiBQYXJ0bmVyIHp1bSBNaW5kZXN0bG9obiBhcmJlaXRldCwgc3RlaWd0IGRpZSBQYXJ0aXppcGF0aW9uc2JlbGFzdHVuZyBhdWYgODIgUHJvemVudC4gVW1nYW5nc3NwcmFjaGxpY2ggYXVzZ2VkcsO8Y2t0OiBWb24gamVkZW0gRXVybyBibGVpYmVuIDE4IENlbnQgw7xicmlnLiBCZWltIE1pbmRlc3Rsb2huIHZvbiBkZXJ6ZWl0IDksMTkgRXVybyB2ZXJrw7xtbWVydCBkZXIgc28gZXJtaXR0ZWx0ZSAiTmV0dG8tU3R1bmRlbmxvaG4iIGF1ZiAxLDY1IEV1cm8uCjwvZGl2Pg==

Steins und Meiers in Berlin-Wedding



Wikimedia Commons/Christian Watzke

Schrumpft die Differenz des verfügbaren Geldes zwischen arbeitenden und arbeitslosen Haushalten noch, wenn die Kinderzahl steigt? Die Steins und die Meiers leben in Berlin-Wedding, und sie haben je vier Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. Herr Stein ist Busfahrer mit einem Monatsbrutto von 2.815 Euro, Frau Stein kellnert 30 Stunden pro Woche für ein Gehalt von 1379 Euro. Die Meiers gehen keinem Job nach.

Die Kitas sind in Berlin gebührenfrei – für alle Haushalte. Dafür sind im früheren Industrie- und Arbeiterbezirk Wedding die Mieten deutlich höher als in Ganderkesee und Schleswig. Mit den vier Kindern und einer 1360 Euro teuren Wohnung inklusive Heizkosten ergibt sich für beide Familien ein sozialrechtlicher Bedarf von 3295 Euro.

Bei den Meiers kommen 2442 Euro vom Jobcenter und 853 Euro von der Familienkasse. Zusätzlich erhält die Familie ab 1. August 50 Euro für die Schulbedarfe und 60 Euro für Vereine und Musikunterricht der vier Kinder sowie kostenfreie Schülertickets.

Aufstockerleistung vom Jobcenter

Und die Steins? Ihr gemeinsames Nettoeinkommen liegt bei 3159,53 Euro, plus 853 Euro Kindergeld. Da anrechenbares Einkommen plus Kindergeld knapp unter dem sozialrechtlichen Bedarf liegen, bekommen auch der Vollzeit-Busfahrer und die Kellnerin mit Dreiviertel-Stelle 54,13 Euro Aufstockerleistung vom Jobcenter. Macht insgesamt 4066,66 Euro.

Christian-Ditsch.de

Die Differenz zu den Meiers: 771,66 Euro. Auch die Steins als Leistungsbezieher profitieren von der kostenlosen Kita, Essens-, Ausflugsgeld und ÖPNV-Tickets für die Kinder. Abzuziehen von der Differenz wären aber mindestens noch gut 150 Euro an Kosten für Auto und ÖPNV, die den arbeitenden Eltern anders als den erwerbslosen entstehen.



Stundenlohn von 2,22 Euro

Damit schrumpft das zusätzlich verfügbare Geld der Steins auf 621,66 Euro zusammen. Geteilt durch 280 Arbeitsstunden bleibt ein Stundenlohn von 2,22 Euro übrig. Das sind noch 1,36 Euro weniger pro Stunde als bei den Schneiders aus Ganderkesee und den Petersens aus Schleswig.