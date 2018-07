Verdacht auf Steuerhinterziehung : Ex-VW-Chef Winterkorn offenbar erneut im Visier der Ermittler

Hat Ex-VW-Chef Winterkorn "Notgroschen" in der Schweiz versteckt? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt offenbar.

von dpa

29. Juli 2018, 08:47 Uhr

Braunschweig | Ex-VW-Chef Martin Winterkorn droht neuer Ärger mit den Ermittlungsbehörden: Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden des Autobauers.

Der Verdacht: Winterkorn soll 2016 und 2017 insgesamt rund zehn Millionen Euro von einem seiner Konten bei der Sparda Bank Nürnberg auf ein Treuhandkonto seines Steuerberaters überwiesen haben. So zitiert die "Bild am Sonntag" aus den Ermittlungsakten. Von dort soll das Geld weitergeflossen sein in Depots einer Züricher Bank – eines dieser Depots könne Winterkorns Ehefrau zugeordnet werden, heißt es in dem Bericht.

Winterkorns Anwalt wehrt sich

Felix Dörr, Anwalt des Ex-VW-Chefs, wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück. Der Vorgang sei "frei von jeder steuerlichen Beanstandung".

Die Staatsanwaltschaft spricht in einem Vermerk, aus dem die "Bild am Sonntag" zitiert, von einem "Notgroschen", den Winterkorn in die Schweiz verschoben habe. In der Dieselaffäre drohen Winterkorn hohe Schadensersatzansprüche von VW.