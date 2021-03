1,4 Millionen Tiere getötet : Geflügelpest: Wirtschaft verzeichnet schlimmsten Ausbruch aller Zeiten

Die Geflügelwirtschaft in Deutschland verzeichnet den schlimmsten bislang registrierten Ausbruch der Vogelgrippe.

Osnabrück | Die Geflügelpest grassiert weiter in den Ställen in Deutschland. Mittlerweile mussten so viele Tiere getötet werden, dass die Geflügelwirtschaft selbst vom schlimmsten Ausbruch aller Zeiten spricht. Besonders betroffen ist Niedersachsen und hier der Cloppenburg. Die dortige Kreisverwaltung meldete am Montag die Ausbrüche Nummer 38 und 39 seit Auftr...

