Kommentar : Hohe Energiepreise: Die Politik muss bei der Energiewende endlich aufs Tempo drücken

Angesichts der steigenden Energiepreise müssen Verbraucher endlich mit kurzfristigen Maßnahmen entlastet werden. Langfristig hilft nur ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Solange zahlt der Verbraucher die Zeche.

Schwerin | Für mehr Klimaschutz soll Energie aus fossilen Brennstoffen spürbar teurer werden – so lautet richtigerweise das politische Ziel. Aber so viel teurer und so schnell wie aktuell soll es den EU-Energieministern zufolge dann doch nicht gehen. Und so kamen sie erneut zusammen, um über Maßnahmen gegen die drastisch gestiegenen Energiepreise zu beraten. ...

