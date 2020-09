„Nur Videos reichen nicht“ : IG Metall will von Meyer Werft wissen: Wie schwer ist die Krise wirklich?

Die IG Metall hat die Chefetage der Papenburger Meyer Werft aufgerufen, Klarheit über das Ausmaß der Krise des Unternehmens zu schaffen. Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste, sagte am Freitag in Hamburg: „Wir brauchen konkrete Antworten.“

von Dirk Fisser

25. September 2020, 13:44 Uhr

Hamburg | Die IG Metall hat die Chefetage der Papenburger Meyer Werft aufgerufen, Klarheit über das Ausmaß der Krise des Unternehmens zu schaffen. Daniel Friedrich, Bezirksleiter IG Metall Küste, sagte am Freitag in Hamburg: „Wir brauchen konkrete Antworten.“

Auf einer Pressekonferenz zur Lage der deutschen Schiffbauindustrie in Zeiten von Corona erklärte Friedrich: „Es reicht nicht, alle zwei Wochen ein Video zu machen.“ Er nahm damit Bezug auf die Kommunikation des Papenburger Unternehmens. Zuletzt hatte Geschäftsführer Jan Meyer in einer Videobotschaft erklärt, die Krise der Werft sei existenziell, es stünden alle Arbeitsplätze auf dem Spiel. (Weiterlesen: Meyer Werft: Alle Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel)



"Zahlen auf den Tisch"

Friedrich hielt dagegen, dass Unternehmen habe bis heute keine konkreten Zahlen zur finanziellen Lage vorgelegt. „Nach sechs Monaten, in denen immer wieder die Krisensituation betont wurde, müssen jetzt auch einmal Zahlen auf den Tisch“, so der Gewerkschaftsboss. Die Videobotschaften der Werft-Geschäftsführung sorgten für Verunsicherung in der Belegschaft.

Die Meyer Werft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass über einen längeren Zeitraum keine neuen Aufträge für Kreuzfahrtschiffe eingehen werden. Die Durststrecke soll überbrückt werden, in dem das eigentlich gut gefüllte Auftragsbuch in Absprache mit den Reedereien in die Zukunft gestreckt wird. Entsprechende Verhandlungen waren zuletzt erfolgreich. (Weiterlesen: Corona und die Meyer Werft: Die Ruhe vor der Monsterwelle)

Wie viele Jobs in Gefahr?

Dennoch ist die Zukunft der Kreuzfahrtindustrie und damit auch der Meyer Werft in Folge der Corona-Pandemie ungewiss. Die IG Metall geht davon aus, dass aufgrund der Corona-Krise derzeit deuschlandweit etwa 6000 Arbeitsplätze auf Werften gefährdert sind – bezogen auf die Stammbelegschaften. (Weiterlesen: IG Metall rechnet mit massivem Arbeitsplatzbau auf Werften)

Ein großer Teil dürfte auf die Meyer Werft entfallen, die an ihren Standorten in Niedersachsen (Kreuzfahrtschiffe) und Mecklenburg-Vorpommern (Flusskreuzfahrten) laut Gewerkschaft fast 4000 Menschen direkt beschäftigt – so viel wie kein anderes Werftenunternehmen hierzulande. Hinzu kommen Zehntausende Jobs bei Zuliefererunternehmen sowie Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte.

