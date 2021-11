Höchster Wert seit 1992 : Inflation in Deutschland steigt im November auf 5,2 Prozent

Erstmalig seit September 1992 hat die Inflation die Fünf-Prozent-Marke überschritten. Im November erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland um 5,2 Prozent, gegenüber dem Vormonat sanken sie leicht.

Wiesbaden | Die Inflation in Deutschland hat im November erstmals seit rund 29 Jahren wieder die Fünf-Prozent-Marke erreicht. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat Oktober Eine Fünf vor dem Komma h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.