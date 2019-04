Nach Insolvenz-Antrag : Gerry Weber schließt 120 Läden in Deutschland

Das Modeunternehmen Gerry Weber kündigt einem massiven Stellenabbau an und will 120 Läden in Deutschland schließen.

von Maximilian Matthies

05. April 2019, 17:30 Uhr

Halle | Das bestätigte das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung. Insgesamt 454 Arbeitsplätze sind von dem Stellenabbau betroffen.

Vorstandsmitglied Florian Frank sagte laut Mitteilung: "Nach harten, aber jederzeit fairen Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sind wir zügig zu Einigungen über den Tarifvertrag zur Zukunftssicherung und den Interessenausgleich gekommen."

Die von den Einsparmaßnahmen betroffenen Beschäftigten sollten geeignete Regelungen nach Sozialplänen erhalten, diese sehen etwa Abfindungen und auch Transfermaßnahmen vor.

Brückenfinanzierung für Hallhuber

Das Modeunternehmen hatte bereits angekündigt europaweit rund 180 Verkaufsflächen zu schließen und dementsprechend Arbeitsplätze abzubauen. Für die Tochter Hallhuber wurde ein Investor gefunden. Dieser hatte laut Angaben von Gerry Weber eine Brückenfinanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro zugesagt. Sie sichere "bis auf Weiteres" den Geschäftsbetrieb von Hallhuber, betonte Gerry Weber.