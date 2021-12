Gespräch mit Tourismusverband : Ischgl ohne Après-Ski: So gefragt ist Skifahren im Ex-Corona-Hotspot

Im österreichischen Ischgl läuft die Wintersaison inzwischen wieder auf Hochtouren, sagt Alexander von der Thannen, Obmann des Tourismusverbandes Paznaun-Ischgl. Und das ganz ohne Après-Ski, dafür mit 2G-Regel.

Schwerin | Herr von der Thannen, seit dem 12.Dezember ist der Lockdown in Österreich zu Ende. Seither haben auch in Ischgl Hotels und Bars wieder geöffnet. Wie ist die Stimmung?Die Stimmung ist sehr gut, ebenso die Buchungslage. Das Wochenende war sehr gut besucht. Da zählten wir täglich 10.000 Gäste im Skigebiet, am Samstag sogar 12.100. In der Woche ist es nat...

