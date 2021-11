Pharma : Johnson & Johnson plant Aufspaltung

Der Konsumgüter-Riese Johnson & Johnson will die Weichen für nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht stellen. Der Konzern soll in zwei börsennotierte Unternehmen gespalten werden.

New York | Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson plant die Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen. Der Konzern wolle seine Konsumgütersparte unter anderem mit Pflastern und Babypuder in den kommenden 18 bis 24 Monaten abspalten, sagte Vorstandschef Alex Gorsky dem „Wall Street Journal“ (Freitag). Die Pharmasparte mit rezeptfreien Med...

