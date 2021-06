„Pick & Go“-Konzept : Kassenlos einkaufen: So funktioniert Rewes Supermarkt der Zukunft

Amazon hat es vorgemacht, andere ziehen nach: Mit dem "Pick & Go"-Modell testet Rewe als erster Lebensmittelhändler in Deutschland das Einkaufen ganz ohne Kassen. Wie funktioniert das? Ein Filialbesuch in Köln.

Köln | Zugegeben, etwas seltsam ist es schon: Man schlendert durch den Supermarkt und lässt die Ware aus dem Regal direkt in die eigene Tasche wandern. Hat man alles was man braucht, spaziert man wieder nach draußen ohne auch nur einen Halt an der Kasse zu machen. Der Gedanke an Ladendiebstahl schießt einem unweigerlich durch den Kopf. Doch weit gefehlt. Den...

