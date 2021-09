Börse in Frankfurt : Kaum Bewegung auf deutschem Aktienmarkt

Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem starken Wochenauftakt zunächst kaum in Tritt gekommen.

Frankfurt/Main | In den ersten Handelsminuten fiel der Leitindex Dax etwas zurück und verlor 0,09 Prozent auf 15.917,12 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte konnte dagegen mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 36.243,00 Punkte an seine Vortagesgewinne anknüpfen. In Europa ging es leicht abwärts: Der EuroStoxx 50 gab um 0,15 Prozent auf 4239,91 Zähler nach...

