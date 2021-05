Kommentar : Urlaub in Deutschland? Es wäre Zeit

Reisen im Inland wieder zu ermöglichen, ist überfällig. Ein Kommentar.

Schwerin | Sommerurlaub auch in Deutschland? Die Formulierung des Tourismusbeauftragen der Bundesregierung ist in dieser Hinsicht noch vage. Er sei „recht optimistisch“, heißt es, und doch ist zu hoffen, dass diese unpräzise Äußerung endlich ein positives Signal für Hotelbetreiber und Vermieter in Deutschland ist. Ein Neustart des Urlaubs im Inland ist überfälli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.