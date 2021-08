Bitcoin & Co. : Kriminelle nutzen vermehrt Kryptowährungen

Kryptowährungen ermöglichen eine vollständige Anonymisierung von Bestell- und Versandprozederen illegaler Produkte. Das machen Kriminelle sich in Deutschland und Italien immer häufiger zu Nutze.

Roma | In Deutschland setzen Kriminelle immer häufiger digitale Währungen ein. „Die Nutzung von Kryptowährungen zur Online-Bezahlung im Rahmen von Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung ist deutlich angestiegen“, erklärte die Generalzolldirektion in Bonn. Nach Erkenntnissen der Ermittler nutzen die Täter in den meisten Fällen Bitcoin und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.