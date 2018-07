Produktionsende vor 15 Jahren : Leser-Quiz: Was wissen Sie über den VW Käfer?

2003 lief das letzte Exemplar des VW-Käfers im mexikanischen Puebla vom Band. Kennen Sie noch die Geschichte des Käfers?

von Jakob Koch

30. Juli 2018, 14:36 Uhr

Osnabrück/Emden | Den Sommer 2003 werden Käfer-Freunde in aller Welt wohl in trauriger Erinnerung behalten: Nach rund 70 Jahren Produktionszeit lief am 30. Juli vor 15 Jahren im Volkswagen-Werk Puebla in Mexiko der allerletzte VW Käfer vom Band. Auch heute fahren Tausende Käfer über die Straßen.

Kennen Sie noch die Geschichte des Käfers? Testen Sie hier Ihr Wissen: