Nach dem Brexit : London setzt Kontrollen für Waren aus Irland weiter aus

Der Brexit ist ausgehandelt. Doch Großbritannien will auch weiterhin den Warenverkehr aus dem europäischen Irland nicht kontrollieren. Hintergrund sind andauernde Verhandlungen über Nordirland.

London | Die britische Regierung will auch im neuen Jahr vorerst keine Kontrollen für Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte aus Irland nach Großbritannien einführen. Das teilte der britische Brexit-Minister David Frost am Mittwoch mit. Es handle sich um eine „pragmatische Geste des guten Willens“ so Frost in einer schriftlichen Erklärung vor dem Obe...

