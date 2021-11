Luftfahrt : Lufthansa sieht Licht am Horizont

Unmittelbar vor Öffnung der US-Flughäfen für EU-Bürger berichtet Lufthansa von einem ersten kleinen Gewinn nach dem Corona-Schock. Im kommenden Jahr will die Kranich-Airline richtig durchstarten.

Frankfurt/Main | Bei ihrem Flug durch die Corona-Krise sieht die Lufthansa allmählich Licht am Horizont. Nachdem der MDax-Konzern am Mittwoch einen ersten Mini-Gewinn für das Sommerquartal 2021 berichtete, sollen die starke Fracht und das wieder anlaufende US-Geschäft bald wieder dauerhaft für schwarze Zahlen sorgen. Im laufenden Jahr traut sich das Management um C...

