Soziales : Madrid schafft umstrittene Arbeitsmarktreform ab

Differenzen innerhalb der Koalition hatten das Vorhaben immer wieder verzögert. Doch die spanische Regierung will die umstrittene Arbeitsmarktreform endgültig abschaffen.

Madrid | Die linke Regierung hat in Spanien die Abschaffung der umstrittenen konservativen Arbeitsmarktreform von 2012 angekündigt. „Heute haben die Arbeiter des Landes einen Sieg errungen“, sagte Arbeitsministerin Yolanda Díaz vor Journalisten in Madrid. Zuvor hatte das Linksbündnis am Dienstag bei einem Treffen von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit mehr...

