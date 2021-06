Multimillionär in spanischer Haft : Medien: Antiviren-Pionier John McAfee tot in Gefängnis gefunden

"Durchgeknallt", ist ein Wort, das oft fällt, wenn es um John McAfee geht. In den 80er Jahren war er einer der ersten Computerviren-Jäger, wurde damit reich und machte dann eher als Draufgänger Schlagzeilen. Nun ist er in Spanien gestorben.

Sant Esteve Sesrovires | Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist laut Medienberichten tot in einem spanischen Gefängnis aufgefunden worden. Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der Haftanstalt Brians 2 etwa 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona entdeckt worden, berichteten zuverlässige spani...

