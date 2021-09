Veranstaltung : Messe „Interboot“ am Bodensee eröffnet

Im ersten Pandemie-Sommer 2020 haben Bootsbauende eine große Nachfrage verzeichnet. Nun hat die Wassersport-Messe „Interboot“ am Bodensee eröffnet und die Branche rechnet weiter mit großer Nachfrage.

Friedrichshafen | Die Wassersport-Messe „Interboot“ ist am Samstag in Friedrichshafen eröffnet worden. Bei bestem Wetter habe man die ersten Besucher am Bodensee begrüßen können, sagte eine Sprecherin. Von der Yacht übers Party-Floß bis zum schwebenden Wasserfahrrad zeigen bis zum 26. September rund 280 Aussteller auf der „Interboot“ ihre Produkte. Die Messe ist ...

