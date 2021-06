Preisexplosion : Mietwagen teuer wie nie: Das müssen Urlauber beachten

In vielen Urlaubsregionen war monatelang nichts los. Mit der Rückkehr der Touristen steigen auch die Preise. Bei Mietwagen ist diese Entwicklung besonders krass. Was Urlauber beachten sollten.

Hamburg | Die Preise für Mietwagen steigen in beliebten Ferienregionen stark. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24.de ziehen gerade auf den beliebten Urlaubsinseln die Mietwagenpreise kräftig an. Auf Mallorca zum Beispiel zahlen Verbraucher demnach fast doppelt so viel wie noch im Vor-Corona-Jahr 2019. Im Urlaubsland Spanien seien die durchschnittlichen K...

