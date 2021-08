Helfer für langweilige Arbeiten : Gebaut wie ein Mensch: Teslas geplanter Roboter löst Grusel aus

Tesla-Chef Elon Musk kündigt Prototypen humanoider Roboter namens "Tesla" für 2022 an. Sie sollen gefährliche oder langweilige Arbeiten ausführen können.

Palo Alto | Der US-Elektrobauer Tesla will künftig auch Roboter bauen, die gefährliche oder langweilige Arbeiten verrichten können. Tesla-Chef Elon Musk kündigte am Donnerstag einen menschenähnlichen Prototypen an, den "Tesla Bot": Er werde "Hände mit fünf Fingern" haben. Musk will den schwarz-weißen Prototypen bereits kommendes Jahr präsentieren. Tesla-Fans schw...

