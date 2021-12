Börse : Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

Elon Musk verkauft weiter fleißig Aktien seines Unternehmens. Insgesamt hat er sich bisher von rund zehn Millionen Tesla-Aktien im Wert von knapp elf Milliarden Dollar getrennt.

New York | Tesla-Chef Elon Musk hat erneut Aktien seines Konzerns versilbert. Der Unternehmer veräußerte rund 934.000 Papiere für etwa eine Milliarde US-Dollar, wie in der Nacht aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorging. Damit hat sich Musk insgesamt schon von rund zehn Millionen Tesla-Aktien im Wert von knapp elf Milliarden Dollar (9,6 Mrd ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.