Kabinett : Nach Flut: Insolvenzantragspflicht wird ausgesetzt

Viele Unternehmen sind durch die Flutkatastrophe in finanzielle Not geraten. Dass sie nun deshalb zum Insolvenzgericht gehen müssen, will das Bundekabinett vorerst verhindern.

Berlin | Das Bundeskabinett hat nach der Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands eine vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Firmen auf den Weg gebracht. Das teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. „Durch den Starkregen und das Hochwasser sind auch Unternehmen unverschuldet in finanzielle Not geraten, die an sich tragfähige...

