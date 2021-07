Studie der Konsumforscher : Die Trends beim Einkaufen: Nachhaltigkeit, Vegan, Bartpflege

Einer neuen Marktanalyse zufolge kaufen die Menschen in Deutschland weniger bei Discountern ein. Zudem sind vegane Produkte und nachhaltige Körperpflege angesagt.

Nürnberg | In der Corona-Krise greifen Konsumenten in Deutschland deutlich häufiger zu ökologischen Produkten, wie das Marktforschungsinstitut Gfk in einer neuen Studie festhält. Demnach stiegen die Umsätze zwischen Juli 2020 und Juni 2021 vor allem bei veganen Angeboten und Bioprodukten. Vegetarischer Fleisch- und Käseersatz wurde um 44 Prozent häufiger umgeset...

