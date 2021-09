GDL erhöht den Druck : Nächster Streik droht: Lokführer setzen neue Frist – Bahn reagiert

Der Tarifkonflikt geht weiter: Die Lokführer fordern ein "verhandlungsfähiges Angebot" von der Deutschen Bahn, andernfalls beginnt die Gewerkschaft (GDL) ab Montag, neue Streiks vorzubereiten. So reagiert die Bahn.

Berlin | Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn erhöht die Lokführergewerkschaft GDL den Druck auf den Konzern. Sie verlangte am Donnerstag ein "verhandlungsfähiges Angebot" bis Anfang nächster Woche. Andernfalls werde man von Montag an den nächsten Streik vorbereiten, kündigte die Gewerkschaft an. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky kritisiert: Wir hatte...

