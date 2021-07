Kommentar : Ohne Verbrenner keine E-Autos: Transformation ein Balanceakt

Ohne Verbrenner keine E-Autos. Alte Technologien legen die finanzielle Basis für neue. So ist das in einer sich wandelnden Welt. Die Transformation ist deshalb ein Balanceakt. Als nächster Akteur tritt auf: die EU.

Schwerin | Noch ist das Rennen nicht gelaufen, aber einen klaren Favoriten gibt es schon: Am Ende wird sich das E-Auto durchsetzen, zumindest bei den Pkw. Darauf kann man wetten, zumal jetzt auch die EU-Kommission den Veränderungsdruck noch einmal erhöht und an diesem Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket vorstellt. Die EU will den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 5...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.