Dienstleistungen : Paketdienst UPS steigert Gewinn deutlich

Der Konzern steht gut da. Im dritten Quartal des Jahres hat er ein Ergebnis von 2,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das ist deutlich mehr als im Corona-Sommer 2020.

Atlanta | Eine starke Nachfrage in allen Segmenten hat dem US-Paketdienst UPS im Sommer einen starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Ergebnis von 2,3 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro), wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Das sind 19 Prozent mehr als im Corona-Sommer 2020. Der Umsatz ...

