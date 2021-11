Fitnessgerät-Spezialist : Peloton streicht Jahresziele zusammen

Vor einem Jahr waren die Trainings-Bikes von Peloton eine große Erfolgsgeschichte der Corona-Krise. Doch inzwischen fällt es Peloton schwer, das Tempo zu halten. Anleger ergreifen die Flucht.

New York | Beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton ist der Corona-Boom endgültig vorbei. Die New Yorker Firma kappte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr um bis zu eine Milliarde Dollar. Anleger reagierten schockiert und ließen die Aktie im vorbörslichen Handel am Freitag um mehr als 32 Prozent abstürzen. Peloton rechnet nun mit Erlösen zwisch...

