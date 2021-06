Ex-Generalsekretär der CDU : Peter Tauber übernimmt Posten bei Engelbert Strauss

Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber hatte im Frühling sein Bundestagsmandat niedergelegt und wechselt nun in die Wirtschaft.

Biebergemünd | Berufsbekleidungs-Spezialist Engelbert Strauss bekommt berühmte Verstärkung: Peter Tauber, ehemaliger CDU-Spitzenpolitiker, fängt als Unternehmenssprecher bei dem hessischen Unternehmen an. Darüber berichtet der "Stern" mit Verweis auf "Berliner Kreise". Demnach wechselt Tauber am 1. Juli in die Kommunikationsabteilung von Engelbert Strauss und wird d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.