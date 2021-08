Unternehmen : Pharmariese Johnson & Johnson kündigt Chefwechsel an

Das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson ist wegen seines Corona-Impfstoffs mittlerweile vielen Menschen ein Begriff. Nun wird ein Wechsel an der Unternehmensspitze vorbereitet.

New Brunswick | Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson bereitet einen Wechsel an seiner Vorstandsspitze vor. Der langjährige Vorsitzende Alex Gorsky werde den Posten am 3. Januar 2022 räumen und geschäftsführender Verwaltungsratschef des Unternehmens werden, kündigte Johnson & Johnson an. Zum Nachfolger sei Joaquin Duato ernannt worden, der wie Gorsky seit über dr...

