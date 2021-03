Rest der Republik : Plage oder hippes Fortbewegungsmittel: Was ist aus dem E-Scooter-Hype geworden?

Zwischenzeitlich waren die E-Scooter aus den Städten verschwunden. Ist der Hype vorbei, bevor er richtig Fahrt aufnahm?

von Nina Kallmeier

10. März 2021, 11:00 Uhr

Schwerin | Rückblick: Im Sommer 2019 spalteten die kleinen Elektrofahrzeuge die Nation. Für die einen war der aufgemotzte Tretroller, den manch einer noch als analoges Gefährt aus seiner Jugend kannte, das neue trendige Fortbewegungsmittel in der Großstadt – und umweltschonend noch dazu. Für die anderen waren die E-Roller eine lästige und gefährliche Plage im Straßenverkehr.

Eine Gelegenheit, die Stadtflitzer zu nutzen, hatten wenige, Angebote gab es im Norden nur in großen Städten wie Hamburg, Hannover oder Bremen. Dennoch hatte viele eine Meinung zu Sinn und Unsinn der Gefährte. Und so bestimmten nicht nur im fernen Berlin, sondern auch in den ländlichen Regionen die E-Roller die Schlagzeilen dieser Zeit.

Zwischenzeitlich 30.000 E-Scooter im ersten Jahr

Währenddessen schossen mit der Zulassung in Deutschland Verleiher und damit auch ihre Scooter wie Pilze aus dem Boden. Alleine der US-Anbieter Lime hatte im Sommer 2019 mehr als 15.000 E-Roller in 15 deutschen Städten auf dem Markt und verzeichnete neun Millionen Fahrten. Ganz so konkrete Angaben machte der Berliner Konkurrent Tier Mobility nicht und sprach stattdessen von „vielen Millionen“ Fahrten. Zwischenzeitlich waren bundesweit insgesamt mehr als 30.000 E-Scooter unterwegs.

Uwe Anspach/dpa

Dann kam die Winterpause und es wurde still. Auch als die ersten Sonnenstrahlen im vergangenen Jahr prädestiniert dafür gewesen wären, die E-Scooter – dort, wo es ging – erneut zu nutzen, waren sie aus den meisten Stadtbildern verschwunden.

Ein Grund: das Coronavirus. Die Menschen im Norden blieben zuhause. Alexander Pfeil, General Manager von Lime in Deutschland, teilte unserer Redaktion damals mit: „Aufgrund der aktuellen Krisensituation haben wir uns Mitte März dazu entschlossen, unseren Service in ganz Deutschland und fast allen anderen Märkten weltweit vorübergehend zu pausieren.“

Umfragen: Hälfte findet E-Roller störend

Konkurrent Tier Mobility, der lediglich die Zahl der Scooter in den Städten reduzierte, konnte das keinen Schub verpassen, das Interesse schien abgeebbt. Auf Anfrage hieß es: „Grundsätzlich ist die Auslastung unserer Scooter deutlich zurückgegangen, obwohl wir in vielen Städten aktuell der einzige Anbieter sind.“

Über die im Straßenverkehr fehlenden E-Roller schienen viele nicht traurig zu sein. Das zumindest legen Ergebnisse einer Umfrage des TüV-Rheinlands aus der Zeit nahe. Knapp ein Jahr nach der Zulassung wollte fast jeder zweite die elektronischen Tretroller wieder aus den Städten verbannen. Und auch die Auswertung einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey ergab: Rund die Hälfte der Befragten empfand die Scooter als „störend“.

Konsolidierung und Corona-Delle

Und wie ist das heute? Hat die Corona-Pandemie der Branche einen Dämpfer verpasst? Fakt ist: Nicht alle Verleiher, hinter denen meist finanzstarke Risikokapitalgeber stehen - Tier hatte erst im November 250 Millionen US-Dollar bei Investoren wie dem japanischen Medienkonzern Softbank eingesammelt -, haben die ersten zwei Jahre am Markt überdauert. Uber-Tochter Jump wurde mittlerweile von Konkurrent Lime übernommen, das deutsche Unternehmen Circ ist nun eine Tochter des US-Anbieters Bird. Der Berliner Anbieter Wind hat sich mittlerweile aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Tier Mobility hat lediglich aufgrund fehlender Nachfrage die beiden Standorte aus Augsburg und Dresden aufgegeben.

Hendrik Schmidt/dpa

Trotz allem: Die Branche sieht sich als ein Gewinner der Pandemie und die Fahrten trotz allem auf Vorjahresniveau, wie unter anderem Lime jüngst mitgeteilt hat. Die Unternehmen wollen weiterhin von sich reden machen und ihre Interessen künftig koordinierter vertreten. Dazu haben Freefloating-Anbieter – sowohl im Bereich Carsharing als auch E-Roller – den Verband „Shared Mobility Plattform“ gegründet. Die Scooter-Verleiher Tier, Bird, Dott, Lime, Spin und Voi sind Gründungsmitglied und haben in zwölf norddeutschen Städten wie Hamburg, Bremen, Kiel, Hannover, Osnabrück, Lübeck und Rostock heute rund 21.000 E-Roller im Einsatz. Das macht rein rechnerisch nicht ganz 1800 Stück pro Stadt.

E-Scooter bleiben Stadtphänomen

Allerdings zeigt die Liste der Standorte deutlich: Der Elektroflitzer bleibt ein Stadt-Phänomen. Sie sind also dort im Einsatz, wo sie eher in Konkurrenz zum ÖPNV und zum Fahrrad als zum Auto stehen – zumal die durchschnittliche Fahrstrecke der E-Scooter-Nutzer laut Verband zwischen 1,7 und 2,8 Kilometern lang ist.

Das sah Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Sommer 2019 noch anders, als er die „Elektrokleinstfahrzeuge“, wie E-Roller im Beamtendeutsch heißen, noch als „echte Alternative zum Auto“ bezeichnete. Laut neuem Verband nutzt ein Viertel der Nutzer die E-Scooter überwiegend als Lösung für die „erste und letzte Meile“ und kombiniert den Service mit anderen Transportmitteln. 20 Prozent aller Fahrten starten oder enden an ÖPNV-Knotenpunkten bzw. werden als Ergänzung zum ÖPNV genutzt. „Grundsätzlich liegt die Stärke von E-Scootern in der Nutzung von Distanzen zwischen zwei und fünf Kilometern“, heißt es auf Anfrage.

Einsatz in kleineren Städten nicht ausgeschlossen

Ausschließen wollen die Verleiher den Einsatz von E-Scootern in kleineren Städten bis 100.000 Einwohnern künftig auch in Norddeutschland aber nicht. Mikromobilität sei kein Großstadtphänomen mehr, betont der Verband.

Ob sich der Einsatz dort rechnet, wenn es schon in vielen größeren Städten schwierig ist? Sowohl Lime als auch Tier geben zwar an, den Dienst mittlerweile profitabel zu betreiben, aber klappt das auch auf dem Land? Zunächst einmal dürfte es in den ländlichen Regionen im Norden wohl weiterhin beim Kopfschütteln über die Geräte bleiben und eher nicht zu ihrer Nutzung kommen.