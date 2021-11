Wann sind neue Drops? : PS5-Bestellung: Mit diesen Tricks ergatterst Du die begehrte Konsole

Die Playstation 5 ist heiß begehrt und kaum zu bekommen. Es gibt aber Hoffnung für die Kunden: Mit diesen Tipps klappt die PS5-Bestellung.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: wo Du am besten eine neue Playstation 5 ergattern kannst. worauf Du beim Bestellen im Internet besonders aufpassen musst. bei welchen Online-Shops die Playstation 5 erhältlich ist. Wer eine Playstation 5 (PS5) kaufen will, braucht viel Geduld und noch mehr Glück. Obwohl die Konsole bereits seit Mitte N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.