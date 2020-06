Betrugsvorwürfe in Dieselaffäre : Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler soll im September starten

Die Anklage wurde zugelassen: Ab Herbst steht Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht.

von dpa

08. Juni 2020, 16:04 Uhr

München | Das Landgericht München hat die Anklage gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs in der Dieselaffäre zugelassen. Der Prozess gegen Stadler und drei Mitangeklagte soll am 30. September beginnen, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Die Ermittler werfen Stadler Betrug vor, weil er nach Aufdeckung der Abgasbetrügereien bei Dieselautos 2015 in den USA weiter manipulierte Autos in Europa habe verkaufen lassen. Weil Stadler nach Bekanntgabe der Vorwürfe Anstalten gemacht habe, Zeugen oder Mitbeschuldigte zu beeinflussen, ließ ihn eine Ermittlungsrichterin wegen Verdunkelungsgefahr im Sommer 2018 verhaften.

