Familienunternehmen : Rossmann-Drogerien: Roßmann hört als Geschäftsführer auf

Dirk Roßmann, Gründer und Gesellschafter der Rossmann-Drogeriemärkte, hört als Geschäftsführer des Unternehmens auf.

Burgwedel | Das teilte die Dirk Rossmann GmbH am Montag in Burgwedel bei Hannover mit. Er werde sich mit 75 Jahren zum 30. September aus dem Geschäft zurückziehen. Sprecher der Rossmann-Geschäftsführung wird nach Unternehmensangaben sein jüngerer Sohn Raoul Roßmann (36). Die Familie Roßmann vollziehe so weiter „eine fließende Übergabe der Unternehmensverant...

