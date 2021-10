Luftverkehr : Rückreiseverkehr am Flughafen BER ohne größere Probleme

Zu viele Reisende, zu wenig Personal: Zum Ferienbeginn herrschte am Hauptstadtflughafen BER Chaos. Auch an diesem Wochenende wurde es voll. Doch Flughafen und Airlines hatten sich besser eingestellt.

Schönefeld | Das große Rückreisechaos am Hauptstadtflughafen BER ist an diesem Wochenende ausgeblieben. Die Lage am Flughafen sei an den drei letzten Tagen der Herbstferien in Berlin und Brandenburg „stabil und ohne größere Probleme“, sagte eine Flughafensprecherin. 64.000 Menschen waren allein am Sonntag über den BER gereist. Für das gesamte Wochenende waren d...

