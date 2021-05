Ein Drittel der Belegschaft kündigt : Firma verbietet Mitarbeitern politische Gespräche am Arbeitsplatz

Ein US-Softwarekonzern verbietet seinen Mitarbeitern politische Gespräche am Arbeitsplatz. Die Folgen sind heftig.

San Francisco | Nach einem Verbot politischer Gespräche am Arbeitsplatz hat rund ein Drittel der Belegschaft eines US-Softwarekonzerns die Kündigung eingereicht. Die Kündigungswelle setzte ein, nachdem der Chef von Basecamp, Jason Fried, am Montag in einem Blogbeitrag neue Unternehmensrichtlinien verkündet hatte. Dazu zählte ein Verbot "gesellschaftlicher und politis...

