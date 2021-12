Verkehr : Sanierung maroder Autobahnbrücken soll beschleunigt werden

Der Verkehr auf Autobahnen hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen, vor allem der Schwerlastverkehr. Das hat Folgen, die viele Autofahrer Tag für Tag spüren.

Berlin | Viele Brücken in Deutschland sind marode, Sperrungen zehren an den Nerven von Autofahrern. Anfang Dezember etwa musste in Nordrhein-Westfalen die Talbrücke Rahmede auf der A45 - einer wichtigen Nord-Süd-Achse - voll gesperrt werden. Bei einer Kontrolle wurden Schäden an der Stahlkonstruktion festgestellt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.