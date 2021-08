Industrie : Siemens erhöht zum dritten Mal die Prognose

Siemens aufzuspalten war ein riesiges Experiment. Knapp ein Jahr nach dem Börsengang der Energiesparte erweist sich der Schritt als richtig - zumindest aus Sicht des boomenden Restkonzerns.

München | Dass Roland Busch am Donnerstag schon wieder die Prognose für Siemens erhöhen kann, liegt auch an seinem Vorgänger Joe Kaeser. Drei Quartale lang verantwortet Busch nun die Geschäfte von Siemens, seit Februar steht er auch nominell an der Konzernspitze. Und jedes Mal, wenn er die Zahlen eines dieser Quartale vorlegte, hat er die Jahresprognose für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.