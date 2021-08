Personenverkehr : Streik beendet - Bahn kehrt zum normalen Fahrplan zurück

Zurück zum Normalbetrieb: Bei der Bahn fahren die meisten Züge am Morgen wieder nach Plan. Der Lokführerstreik ist beendet, der Tarifkonflikt aber noch nicht gelöst.

Frankfurt am Main | Nach dem zweitägigen Lokführerstreik fahren die Züge in Deutschland zum größten Teil wieder im üblichen Umfang. Der Verkehr sei am frühen Morgen weitgehend normal gestartet, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Allerdings könne es vereinzelt noch zu Einschränkungen kommen. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt in den digit...

