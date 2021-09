Einkaufen mit App : Supermärkte ohne Kasse: Aldi startet Testlauf in London

Einkaufen ohne am Ende an der Kasse zu bezahlen, ist das bald Normalität? In London testet nun auch Aldi diese Technologie. So funktioniert's.

London | Aldi testet in London einen Supermarkt ohne Kasse nach dem Vorbild von Amazon Go. Kunden benötigen für den Einkauf lediglich eine App, die sie beim Eintritt scannen. Im Laden registriert Technologie, wer welche Waren mitgenommen hat. Der Preis wird nach Verlassen des Geschäfts per App abgebucht. In Deutschland testet Rewe dieses Verfahren bereits, ...

