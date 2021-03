Montag weitere Verhandlungsrunde : Tarifvertrag in Fleischbranche: Gewerkschaft droht mit Streik in Schlachthöfen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten droht der Fleischwirtschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen mit Streik.

Osnabrück | NGG-Verhandlungsführer Freddy Adjan sagte unserer Redaktion vor der nächsten Verhandlungsrunde: „Wir sehen bislang null Bewegung auf der Seite der Arbeitgeber. Wenn das so bleibt, können wir auch anders.“ Der NGG-Vize verwies auf einen ersten Warnstreik in dieser Woche in einem kleineren Schlachthof in Bayern. „Wir haben auch kein Problem damit, größe...

