Elektroautobauer : Tesla-Rivale Rivian verfehlt Produktionsziel

Börsen-Shootingstar Rivian patzt bei seiner ersten Zahlenvorlage. Rivian war im November an die Börse gegangen und hatte ein fulminantes Debüt hingelegt.

Irvine | Der US-Elektroautobauer und Börsen-Shootingstar Rivian hat bei seiner ersten Zahlenvorlage an der Börse gepatzt. Das Unternehmen werde das Produktionsziel von in diesem Jahr 1200 Elektro-Pick-ups wohl um einige Hundert Autos verfehlen, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Die Produktion hochzufah...

